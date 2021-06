Bahn-Fernverkehr zwischen Bielefeld und Hannover läuft

Porta Westfalica. Nach einem Notarzteinsatz bei Porta Westfalica am Mittwochmorgen läuft der Fernverkehr der Deutschen Bahn zwischen Bielefeld und Hannover wieder ungestört. Die mehrstündige Sperrung der Strecke sei aufgehoben, teilte die Bahn per Twitter mit. Es stehen wieder zwei Gleise zur Verfügung. Fernverkehrszüge werden deshalb zwischen Hannover und Hamm beziehungsweise Osnabrück nicht mehr umgeleitet und halten wieder in Minden, Herford, Bielefeld, Gütersloh, Bad Oeynhausen und Bünde. Zuvor war es zu Zugausfällen, Umleitungen und Verspätungen im ICE- und IC-Verkehr in diesem Bereich gekommen.

