Lkw-Unfall in Bremen: 58-Jähriger schwer verletzt

Bremen. Bei einem Auffahrunfall in Bremen-Oslebshausen ist ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war am Dienstagvormittag nahezu ungebremst auf einen abbremsenden Sattelzug aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Er musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Fahrerhaus befreit werden. Nach notärztlicher Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Lkw-Fahrer erlitt Verletzungen am Arm. Der 50-Jährige kam ebenfalls in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

© dpa-infocom, dpa:210601-99-824606/2