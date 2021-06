Bösel. Eine 53 Jahre alte E-Bike-Fahrerin ist beim Überqueren einer Straße in Bösel (Landkreis Cloppenburg) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die Frau sei kurz nach dem Unfall am Montagnachmittag im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 46-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock.

