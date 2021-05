"WWM"-Gewinner kann Café-Gäste wieder drinnen empfangen

Hannover. "Wer wird Millionär?"-Gewinner und Café- Besitzer Ralf Schnoor freut sich, seine Gäste in Hannover auch wieder im Innenraum empfangen zu können. "Aber heute sitzen alle draußen. Das hat aber nichts mit Corona zu tun, sondern mit dem tollen Wetter", sagte der 59-Jährige am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Innen hat das "Café K" rund 85 bis 100, draußen rund 50 Sitzplätze.

"Es könnte schon ein bisschen mehr Betrieb sein", sagte Schnoor, der im Herbst 2010 bei "WWM" den Höchstpreis von einer Million Euro gewann. Aber für einen Montag sei das in Ordnung. Coronabedingt war die Innenbewirtung im Café seit rund sieben Monaten verboten. Dies ist nun wieder möglich für Gäste mit aktuellem negativen Corona-Test, für vollständig Geimpfte sowie Genesene. "Mit einem blauen Augen" sei das Café durch die Corona-Krise gekommen. Allerdings sei das Warten auf die Hilfen ärgerlich, so Schnoor: "Das zehrt an den Nerven."

