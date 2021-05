47-Jähriger bei Zusammenstoß zweier Autos schwer verletzt

Oldenburg. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in der Oldenburger Innenstadt ist ein 47 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Ein 54 Jahre alter Mann prallte mit seinem Auto am späten Sonntagabend mit einem weiteren Wagen auf einer Kreuzung zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zu spät habe der 54-Jährige erkannt, dass er mit seinem Auto auf der falschen Spur war. Sein 47 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

