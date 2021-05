Frau mit 3,38 Promille am Steuer unterwegs

Salzhemmendorf. An einer Tankstelle in Salzhemmendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont hat die Polizei eine sturzbetrunkene Autofahrerin gestoppt. Die 56-Jährige habe dort am Sonntagabend diverse Alkoholika gekauft und weiterfahren wollen, teilten die Beamten am Montag mit. Aufmerksame Zeugen hätten die Polizei alarmiert und die Frau bis zum Eintreffen der Beamten an der Weiterfahrt gehindert. Eine Atem-Alkoholkontrolle ergab einen Wert von 3,38 Promille. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Beamten brachten die 56-Jährige auf die Wache, wo eine Blutprobe entnommen wurde.

