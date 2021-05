Fußball Sportdirektor Schäfer vor Verlängerung: "In Gesprächen"

Wolfsburg. Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will den Vertrag mit Sportdirektor Marcel Schäfer verlängern. "Wir sind in Gesprächen", sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke "kicker.de". Der Vertrag des langjährigen Wolfsburger Profis läuft noch bis zum 30. Juni 2022. Gemeinsam mit Schmadtke machte er aus einem Abstiegskandidaten innerhalb von drei Jahren einen Champions-League-Teilnehmer. Zuletzt wurde Schäfer unter anderem mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

In Kürze werden die Niedersachsen auch den Nachfolger von Trainer Oliver Glasner bekanntgeben. Es gilt als sicher, dass der Niederländer Mark van Bommel in den nächsten Tagen einen Vertrag beim VfL unterschreiben wird.

