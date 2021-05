Thieles Garten wird mit Bundesmitteln restauriert

Es ist eine verwunschene Phantasielandschaft mitten in einer Großstadt: Thieles Garten in Bremerhaven. Nun wird der kleine Park restauriert - Fans mögen vor allem den besonderen, fast morbiden Charme des Gartens.

Bremerhaven. "Märchenhafte Idylle": So nennt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz "Thieles Garten" in Bremerhaven. Die verwunschene, fast 100 Jahre alte Parkanlage mit rund 50 Skulpturen bekommt 2021 finanzielle Unterstützung von der Stiftung. Es ist bislang das einzige Projekt im Land Bremen, das 2021 gefördert wird. Über die Höhe sei noch nicht entschieden worden, sagte ein Stiftungssprecher.

Der Park, der gerade mal so groß ist wie zweieinhalb Fußballfelder, ist außerhalb Bremerhavens so gut wie unbekannt. Die märchenhaft anmutende Idylle liegt versteckt im dicht bebauten Stadtteil Leherheide. Erschaffen wurde die Grünanlage 1923 von einem Bruderpaar: dem Bildhauer Gustav Thiele (1877-1969) und dem Maler Georg Thiele (1886-1968).

Sie legten das Grundstück in "eine Phantasielandschaft, in einen Skulpturengarten mit Brunnenanlagen, Staffagen und Figurengruppen" an, wie die Stiftung auf ihrer Homepage schreibt. Nachdem die Malerin Grete Itzen den jüngeren Bruder heiratete, stand sie für viele Skulpturen Modell.

"Der Park strahlt einen morbiden Charme aus", sagte Doris Paula Baumgardt-Ackermann, Vorsitzende des Fördervereins, der sich für den Erhalt des Gartens einsetzt. Das mache ihn so besonders. Die Skulpturen müssten saniert werden, allen voran der Venusbrunnen. Die Stiftung Denkmalschutz fördert 2021 nach eigenen Angaben bundesweit mehr als 400 Denkmäler. Neben historischen Parks werden Kirchen, Schlösser Siedlungen oder auch archäologische Grabungen unterstützt.

© dpa-infocom, dpa:210528-99-772135/2