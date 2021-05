Die 140 Meter lange Luxusjacht "Solaris" liegt in einem Dock der Lloyd-Werft Bremerhaven.

Schiffbau Luxusjacht "Solaris" an Besteller übergeben

Bremerhaven. Die angeschlagene Lloyd-Werft in Bremerhaven hat am Donnerstag ihren letzten Großauftrag, die geheimnisvolle Luxusjacht "Solaris", ausgeliefert. Das teilte die Werft mit, ohne den Namen des Auftraggebers zu nennen.

Bei dem weißgrauen, 140 Meter langen Schiff seien "zum Teil sehr individuelle, noch nie da gewesene Anforderungen im Jachtbau umgesetzt" worden, sagte Verkaufsleiter Friedrich Norden. Noch nie seien in einer Jacht mehr als 2000 Quadratmeter Glasfenster verbaut worden. Acht Motoren machen die Luxusjacht 18 Knoten (33,3 Stundenkilometer) schnell.

Nach mehrjähriger Bauzeit war die Einhausung um die Yacht Ende Februar entfernt worden, so dass ihre schnittigen Linien erstmals sichtbar wurden. Die Lloyd-Werft gehört zu den klammen MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern, die wiederum dem Genting-Konzern in Hongkong gehören. Der Betrieb mit 300 Arbeitsplätzen soll zum Jahresende geschlossen werden, wenn sich kein Käufer findet.

