Straßenbahn stößt mit Auto zusammen: Ein Verletzter

Hannover. Ein Autofahrer ist beim Zusammenstoß mit einer Stadtbahn in Langenhagen bei Hannover verletzt worden. Der 57-Jährige soll beim Abbiegen mit der hinter ihm fahrenden Bahn zusammengestoßen sein, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Der Mann habe sich nach dem Unfall selbstständig aus seinem Wagen befreien können. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei 8700 Euro. Die Bahnstrecke wurde kurzzeitig während des Einsatzes gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210527-99-765143/2