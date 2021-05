Magdeburg. Beamte des Hauptzollamtes in Magdeburg haben 44.000 unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der verhinderte Steuerschaden durch den Fund am 11. Mai am Autohof Uhrsleben (Börde) belaufe sich auf knapp 8000 Euro. Es wurde nach Angaben des Hauptzollamtes ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet, die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Zollfahndungsamt Hannover übernommen.

