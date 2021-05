Polizei fasst mutmaßliche Tankstellenräuber in Bremen

Bremen. Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Bremen-Mahndorf sitzt ein 21-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der Mann war gemeinsam mit einem 18-jährigen mutmaßlichen Komplizen am Pfingstmontag festgenommen worden, wie die Polizei am Dienstag in Bremen mitteilte. Nach den Ermittlungen der Polizei hatten maskierte Räuber eine Mitarbeiterin mit einer Pistole bedroht und waren mit Bargeld und Zigaretten geflohen. Die 53-jährige Tankstellenmitarbeiterin erlitt einen Schock und wurde von Rettungssanitätern betreut. Im Zuge der Ermittlungen war außerdem ein dritter 19 Jahre alter Verdächtiger identifiziert worden. Es soll nun geprüft werden, ob den Männern weitere Überfälle zuzuordnen sind.

