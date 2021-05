Schummeleien bei theoretischer Führerscheinprüfung: Prozess

Eine Statue der Justitia mit einer Waage und einem Schwert in ihren Händen.

Hannover. Es muss eine lukrative Masche sein, für andere die gefürchtete theoretische Führerscheinprüfung abzulegen: Zwei Männer im Alter von 26 und 29 Jahren sollen Fahrschülern gegen Bezahlung Vertreter vermittelt haben, die sich für sie ausgaben und prüfen ließen. Das solle 2018 bundesweit, vor allem aber in Hannover geschehen sein, teilte das Landgericht Hannover mit. Für eine bestandene Prüfung sollen die Fahrschüler bis zu 2000 Euro gezahlt haben. Heute müssen sich die beiden Männer am Landgericht wegen des Vorwurfs der "Fälschung beweiserheblicher Daten" in mehreren Fällen verantworten (Az.: 96 KLs 12/20).

© dpa-infocom, dpa:210524-99-725172/2