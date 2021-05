Kriminalität Zahlreiche Graffiti-Schmierereien in Meppen

Meppen. Autos, Fenster, Häuserwände, Verkehrszeichen, Briefkästen und sogar Heiligenfiguren: Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag im Meppener Stadtteil Hemsen (Landkreis Emsland) zahlreiche Graffiti-Schmierereien angerichtet. Einzelne Graffiti gebe es zwar öfter, dass ein ganzer Stadtteil in einer Nacht betroffen ist, sei selten, sagte eine Polizeisprecherin am Pfingstmontag. Bis zu diesem Zeitpunkt waren bereits 17 Anzeigen wegen Sachbeschädigung bei der Polizei eingegangen. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizeiangaben auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

