Lahn. Tödliche Verletzungen hat ein 25 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall im Landkreis Emsland erlitten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der junge Mann am Sonntag in der Gemeinde Lahn mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er starb am Unfallort. Seine 22 Jahre alte Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

