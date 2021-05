Zwei Schwerverletzte bei Kollision mit Telefonmast

Heede. Zwei betrunkene Männer sind bei Heede (Landkreis Emsland) mit einem Auto gegen einen Telefonmast gekracht und haben dabei schwere Verletzungen erlitten. Im Anschluss gaben beide an, am Steuer gesessen zu haben, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Deswegen wurde den 28 und 31 Jahre alten Männern eine Blutprobe entnommen. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass der 28-Jährige am Steuer saß, da die Feuerwehr den Älteren der beiden vom Beifahrersitz aus dem Wagen befreite. Bei dem 28-Jährigen wurde laut Polizei ein Atemalkoholwert von 2,08 Promille gemessen. Das Auto sei von der Fahrbahn abgekommen, gegen den Telefonmast geprallt und habe sich überschlagen. Die beiden Männer erlitten schwere Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

