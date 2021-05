Mehrere Männer beim illegalen Glücksspiel erwischt

Osnabrück. Beim illegalen Glücksspiel sind 21 Männer in Osnabrück erwischt worden. Die Männer zwischen 24 und 46 Jahren befanden sich in der Nacht zu Freitag in einer Gaststätte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten und ihr Spürhund fanden bei der Durchsuchung 34.000 Euro Bargeld, Spielutensilien und 22 Mobiltelefone. Die Staatsanwaltschaft veranlasste die Beschlagnahmung des Geldes und der Gegenstände. Weil zusätzlich gegen die Corona-Regeln verstoßen wurde, werden die Männer angezeigt.

