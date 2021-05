Museen in Hannover öffnen nach monatelanger Zwangspause

Hannover. Nach monatelanger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie haben zahlreiche Museen in Hannover wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet. "Wir freuen uns auf Publikum", sagte der Direktor des Sprengel Museums Hannover, Reinhard Spieler. Das vergangene Jahr sei eine bittere Zeit für die Kultur gewesen. "Nun wollen wir mit unersättlichem Hunger nach Kunst, nach Musik, Tanz, Theater und Film nach vorne schauen!" In dem Haus am Maschsee wird unter anderem die Ausstellung "Lienhard von Monkiewitsch. Zum Achtzigsten" noch bis zum 30. Mai präsentiert. Die Gäste müssen einen offiziell bestätigten negativen Corona-Test mitbringen, der maximal 24 Stunden zurückliegt. Genesene beziehungsweise vollständig gegen Covid-19 Geimpfte müssen dies nachweisen.

In der niedersächsischen Landeshauptstadt sind unter anderem auch die Kestner Gesellschaft sowie das Landesmuseum wieder geöffnet. Weil die Sieben-Tages-Inzidenz in der Region Hannover fünf Tage lang unter 100 lag, trat die so genannte Bundes-Notbremse am Donnerstag außer Kraft. Am Freitag lag der Wert laut Robert Koch-Institut bei 58,8 in der Region Hannover.

