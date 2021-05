"Leben in Bude bekommen": Meppen will Abstieg verhindern

Meppen. In seinem letzten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg will der SV Meppen den Abstieg aus der 3. Fußball-Liga doch noch verhindern. Voraussetzung dafür ist ein eigener Sieg am Samstagnachmittag (14.00 Uhr/MagentaSport) und eine Niederlage des Konkurrenten KFC Uerdingen in Mannheim. "Wir können und müssen jetzt nur noch gewinnen", sagte Trainer Rico Schmitt am Freitag. "Wir müssen Leben in unsere Bude bekommen, alles raushauen. Wir haben es nicht mehr ganz in der eigenen Hand, aber wir haben es in der eigenen Hand, dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist unser Auftrag. Es geht um den SV Meppen, die Stadt, das Emsland und vor allem um die Fans."

Der Tabellen-17. ist in der 3. Liga seit acht Spielen sieglos und hat vor dem Saisonfinale zudem großes Verletzungspech. Kapitän Thilo Leugers (Fersenprobleme), Torwart Matthis Harsman (Sehnenriss), Hassan Amin (Kniescheiben-Bruch), Yannick Osée (Meniskusquetschung), Steffen Puttkammer (Muskelfaserriss) und Mike Bähre (Rückenprobleme) werden gegen Duisburg nicht zur Verfügung stehen.

