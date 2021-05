Jugendherbergen fordern Corona-Regeln für Klassenfahrten

Hamburg. Die Jugendherbergen im Norden haben die Landesregierungen aufgefordert, konkrete Regelungen für die wegen der Corona-Pandemie weitgehend noch brachliegenden Klassenfahrten zu finden. "Da im Gruppenbereich lange im Voraus geplant werden muss, sollten so bald wie möglich die konkreten Rahmenbedingungen definiert werden - auch wenn sie erst später in Kraft treten", erklärte der Geschäftsführer im DJH-Landesverband Nordmark, Stefan Wehrheim, am Freitag in Hamburg. "Nur so können Sommercamps und Ferienfreizeiten, die für viele Kinder und Jugendliche gerade wichtiger denn je sind, verantwortungsbewusst stattfinden."

So seien in Schleswig-Holstein Klassenfahrten zwar erlaubt. Es sei aber völlig unklar, unter welchen Corona-Regeln - jenen des Schulbetriebs oder jenen des Tourismus. Niedersachsen wiederum erlaube Kinder- und Jugendfreizeiten mit bis zu 50 Kindern, verbiete aber Klassenfahrten und rate sogar bis mindestens Anfang 2022 von Klassenfahrten ab. Hamburg ermögliche bislang noch nichts von all dem.

