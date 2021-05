Werder-Fahne hängt im Abstiegskampf am Rathaus

Bremen. Werder Bremen kann sich im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga erneut auf die Unterstützung einer ganzen Stadt verlassen. Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ließ am Freitag die Werder-Fahne vor dem Rathaus hissen und sagte in einer per Twitter verbreiteten Video-Botschaft des Senats: "Lasst uns gemeinsam Flagge zeigen, lasst uns gemeinsam Farbe bekennen! Schmücken wir die Fenster grün-weiß, die Türen, die Gartenzäune! Egal, was. Zeigen wir der Mannschaft: You'll never walk alone!"

Werder geht als Tabellen-16. in den letzten Bundesliga-Spieltag (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach ist vom direkten Klassenerhalt über die Teilnahme an den beiden Relegationsspielen bis zum ersten Bundesliga-Abstieg seit 41 Jahren noch alles möglich.

