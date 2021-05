Osnabrücks Feldhoff zuversichtlich: Können Druck standhalten

Osnabrücks Trainer Markus Feldhoff sieht seine abstiegsbedrohte Mannschaft nach zwei Siegen in Serie vor dem letzten Spieltag beim FC Erzgebirge Aue am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gut gerüstet. "Würzburg war ein Endspiel, um im Rennen zu bleiben. Der HSV war ein Endspiel, um vielleicht um Platz 15 mitkämpfen zu können. Jetzt haben wir ein weiteres Endspiel", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Freitag mit Bezug zu den vergangenen beiden Partien. "Der Druck bleibt gleich. Gegen den HSV haben wir eindrucksvoll gezeigt, dass wir dem standhalten können. Ich gehe davon aus, dass wir es Sonntag noch mal hinbekommen."

Siegt der Vorletzte Eintracht Braunschweig (beim HSV) und verliert der Tabellen-16., würden die Osnabrücker direkt absteigen. Bei einem Remis des VfL und einem Braunschweiger Sieg, käme es auf die Höhe des Eintracht-Erfolges an. Mit einem Sieg bei den zuletzt schwächelnden Auern hätten die Niedersachsen zumindest die Relegation sicher. Patzen Regensburg (gegen den FC St. Pauli) oder Sandhausen (beim Spitzenreiter VfL Bochum), wäre sogar die direkte Rettung möglich. "In dem Endspiel haben wir die Möglichkeit, unseren Teil dazu beizutragen, damit keine zwei weiteren Endspiele folgen werden", sagte Feldhoff.

