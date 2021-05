Nach Patzer zum Playoff-Start: Baskets Oldenburg unter Druck

Nach dem Patzer zum Playoff-Auftakt müssen die EWE Baskets Oldenburg schnell die richtige Antwort geben. Am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) hat der Basketball-Bundesligist in heimischer Arena die Chance auf den Serien-Ausgleich im zweiten von fünf möglichen Viertelfinal-Begegnungen. Doch der Druck steigt. "Wir haben jetzt die zweite Chance und müssen wieder zurückkommen", sagte ein sichtlich enttäuschter Trainer Mladen Drijencic.

Nicht nur die Niederlage zum Playoff-Start ärgerte den 55-Jährigen. Auch der Auftritt der "Donnervögel" bereitete ihm Sorgenfalten. "Dafür hat man nicht zehn Monate hart gearbeitet", monierte Drijencic. "Man kann einem Gegner, der so viele Waffen hat, nicht so viele einfache Punkte in der Zone und so viele Offensiv-Rebounds erlauben. Auch offensiv haben wir die Struktur verloren, als Ulm aggressiver gespielt hat."

Vor allem unter dem eigenen Korb müssen sich die Niedersachsen am Samstag anders präsentieren. 14 Rebounds holten sich die Ulmer und kamen so zur zweiten Chance auf Punkte, neun mehr als die Baskets. "Das hat uns gekillt", sagte der Baskets-Coach.

