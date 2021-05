Landesweite Inzidenz in Niedersachsen leicht gestiegen

Hannover/Bremen. In Niedersachsen sind binnen eines Tages 708 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht: Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Freitag mit 47,1 an - so viele Menschen haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt. Am Donnerstag lag der Wert noch bei 46,6, am Mittwoch war der wichtige Inzidenzwert erstmals seit langem auf knapp unter 50 gesunken. Die Zahl der Todesfälle stieg um 19 auf insgesamt 5548.

Bleibt die Inzidenz stabil unter 50, sind deutliche Lockerungen etwa in Schulen und Kitas, Tourismus und Sport möglich. Am höchsten lag die Inzidenz in Emden mit 138,2 - einen Tag zuvor wurde aber noch ein Wert von 160,3 gemeldet. Die landesweit niedrigste Inzidenz von 13,1 meldete der Landkreis Cuxhaven, dicht gefolgt vom Landkreis Friesland (13,2) und Wilhelmshaven (17,1).

Auch im Land Bremen stieg die Inzidenz leicht. Das RKI bezifferte den Wert auf 58,3 nach 55,8 am Donnerstag.

