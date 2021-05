Bremerhavener Pinguins holen kanadischen Verteidiger McNeill

Bremerhaven. Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben für die nächste Saison in der Champions League und in der Deutschen Eishockey Liga den kanadischen Verteidiger Reid McNeill verpflichtet. Das gab der Club am Donnerstag bekannt. Der 29-Jährige verpasste in Amerika bei den Chicago Wolves, Syracuse Crunch und Wilkes Bare den Sprung in die NHL und spielte danach in Europa für den österreichischen Club Dornbirn und den dänischen Club Herning. "Für mich ist es eine große Ehre, dass ich hier in Bremerhaven die Chance bekomme, mich in der DEL beweisen zu dürfen", sagte McNeill.

© dpa-infocom, dpa:210520-99-680450/3