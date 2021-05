Schulen und Kitas kehren zu mehr Normalität zurück

Der Schriftzug "Wir schaffen das!" ist auf einem Aufsteller in der Otfried-Preußler-Schule in Hannover zu lesen.

Hannover. Angesichts der sich schnell verbessernden Corona-Lage plant Niedersachsen an Schulen und Kitas die Rückkehr zu mehr Normalität. Die geplanten Lockerungsschritte legt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover vor. Die Grundlage dafür soll der Stufenplan 2.0 der Landesregierung zur Rücknahme von Beschränkungen sein, der in die kommende Corona-Verordnung ab Ende Mai eingearbeitet werden soll. Der Plan sieht bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50, die in etlichen Regionen des Landes bereits unterschritten wurde, eine Rückkehr zum Regelbetrieb vor. Allerdings bleibt es dabei, dass Schüler und Personal zwei Mal wöchentlich einen Schnelltest machen sollen.

Derzeit gibt es praktisch an allen Schulen Wechselunterricht mit geteilten Klassen. Die Kindertagesstätten sind zumeist wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb zurückgekehrt.

© dpa-infocom, dpa:210520-99-680449/4