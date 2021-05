Kinder haben in einer Holzhütte im Wald ein Drogelabor entdeckt. Die Eltern informierten die Polizei (Symbolfoto).

Niedersachsen Kinder entdecken beim Spielen Drogenlabor in Holzhütte

Westerstede. Spielende Kinder sind auf ein Drogenlabor an einem Wanderweg im Kreis Ammerland gestoßen. In der unverschlossenen Holzhütte seien Stoffe entdeckt worden, die zur Herstellung von Methamphetamin dienten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Eltern der Kinder informierten nach dem Fund bei Westerstede vergangenes Wochenende umgehend die Polizei. Das Labor wurde geräumt. Die Rauschgiftermittler hoffen bei der Suche nach den Tätern auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Drogenlabor im Wald: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nun fragt die Polizei: Wer hat in den vergangenen Wochen verdächtige Beobachtungen - zu Personen und/oder Fahrzeugen - im Bereich der Hütte beziehungsweise im Bereich der Zuwegung vom Seggeriedenweg zum Mansinger Burggraben gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Westerstede unter Telefon +04488/833-0.

( dpa )