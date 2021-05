Präsident: Uni Göttingen soll bis 2030 klimaneutral werden

Göttingen. Der neue Präsident der international renommierten Universität Göttingen will die Hochschule bis 2030 klimaneutral machen. Metin Tolan folgt damit der Forderung von sieben Göttinger Forscherinnen und Forschern. Diese argumentieren, dass Universitäten beim Klimaschutz vorangehen müssten. Schließlich habe die Wissenschaft den menschengemachten Klimawandel bewiesen. Der Physiker Tolan teilt diese Sicht: "Der Klimawandel findet statt, ist wissenschaftlich bewiesen und geht uns alle etwas an". Das Thema klimaneutrale Uni solle bald in Gremien diskutiert werden, um dann "sehr schnell" zu entscheiden, wo die Universität nachsteuern könne.

