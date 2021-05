Schifffahrt Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" startet in die Saison

Hamburg/Cuxhaven/Helgoland. Saisonstart für den "Halunder Jet": Der Katamaran fährt von Donnerstag an wieder täglich von Hamburg und Cuxhaven zur Nordseeinsel Helgoland. Ursprünglich war der Saisonstart für den 26. März geplant, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Wer mit dem "Halunder Jet" reisen möchte, braucht nach Angaben der Flensburger Reederei FRS Helgoline einen negativen Corona-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist. Die Reederei bittet alle Gäste, sich am Heimatort testen zu lassen. Wer ohne Test nach Hamburg oder Cuxhaven kommt, kann eine Teststation in der Nähe des Ablegers besuchen. Urlauber und Tagestouristen dürfen Deutschlands einzige Hochseeinsel seit Montag wieder besuchen.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-664542/2