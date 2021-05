Champions League mit Eishockey-Meister Berlin ausgelost

Zug. Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin trifft in der Gruppenphase der Champions League auf den HC Lugano aus der Schweiz, den schwedischen Teilnehmer Skelleftea AIK und Tappara Tampere aus Finnland. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend. Neben der Mannschaft von Trainer Serge Aubin treten aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Adler Mannheim, der EHC Red Bull München und die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven in dem internationalen Wettbewerb an.

Mannheim bekommt es mit Lukko Rauma, Lausanne HC und den Cardiff Devils zu tun. Der frühere Finalist München bestreitet seine Gruppenspiele gegen den EV Zug, Rögle Ängleholm und SønderjyskE Vojens. Bremerhaven hat sich erstmals qualifiziert und Växjö Lakers, Sparta Prag sowie TPS Turku als Gruppengegner zugelost bekommen.

Die Gruppenphase mit Hin- und Rückspielen soll am 26. August beginnen. Jeweils die ersten beiden Teams der insgesamt acht Gruppen erreichen das Achtelfinale. Das Endspiel ist für den 1. März geplant. In der vergangenen Saison war die Champions Hockey League aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausgefallen.

