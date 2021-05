Oldenburger Basketballer vor kompliziertem Playoff-Auftakt

Oldenburg. Mit Platz drei nach der Hauptrunde haben sich die EWE Baskets Oldenburg eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition für die Playoffs erarbeitet, dennoch wartet auf die Niedersachsen bereits in der ersten K.o.-Runde eine ganz knifflige Aufgabe. Die Oldenburger treffen in der Best-of-Five-Serie auf ratiopharm Ulm und damit auf das Team der Stunde. Die Ulmer haben die vergangenen neun Spiele gewonnen und gehen damit mit jeder Menge Selbstvertrauen in das Duell mit den Oldenburgern, das an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) mit einem Heimspiel für die EWE Baskets beginnt.

Aber auch die Oldenburger haben in den bisherigen 34 Partien viele positive Erkenntnisse gewonnen und vor allem in der Offensive geglänzt. Mit im Schnitt 92,6 Punkten pro Spiel stellte das Team von Trainer Mladen Drijencic die beste Offensive der Liga. Daran wollen die Niedersachsen auch am Donnerstag anknüpfen. "Es ist wichtig, dass wir das offensive Spiel auf beiden Seiten kontrollieren", sagte Drijencic. "Wer den eigenen Rhythmus besser hält, wird das Spiel gewinnen", sagte der Baskets-Coach.

Bereits am Samstag findet in Oldenburg das zweite Spiel der Serie statt, ehe die Spiele drei und wenn nötig vier in Ulm ausgetragen werden. In einer womöglich entscheidenden fünften Begegnung hätte dann wieder Oldenburg Heimrecht.

