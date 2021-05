Theater zeigen Aufführungen unter freiem Himmel

Die Theatergruppe "Das Letzte Kleinod" probt im Museumsgarten des Allmers-Hauses in Rechtenfleth.

Hannover/Bremen. Nach der langen Spielpause wegen der Corona-Pandemie starten Theater in Niedersachsen und Bremen langsam wieder mit Open Air-Veranstaltungen durch: Eine der ersten Aufführungen unter freiem Himmel ist "Heimat und Fremde", inszeniert von der Theatergruppe "Das Letzte Kleinod". Im Museumsgarten des Allmers-Hauses in Rechtenfleth (Landkreis Cuxhaven) feiert das Stück am Donnerstagabend (20. Mai) Premiere. "Wir freuen uns riesig", sagte Regisseur Jens-Erwin Siemssen.

Auch das Theater für Niedersachsen in Hildesheim setzt für den Anfang auf eine Outdoor-Bühne. Auf der JoWiese feiert am 29. Mai das Musical "Monty Python’s Spamalot" Premiere. Möglich machen die Angebote die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, wonach seit dem 10. Mai bis zu 250 Zuschauer eine Vorstellung besuchen dürfen. Das Theater Bremen präsentiert ab 28. Mai im Theatergarten in den Wallanlagen den Liederabend "Istanbul".

