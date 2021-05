Urteil im Doppelmord-Prozess erwartet

Lüneburg. Im Prozess um einen Doppelmord in Neuenkirchen im Heidekreis soll am heutigen Morgen (09.30 Uhr) das Urteil gesprochen werden. Der 20 Jahre alte Angeklagte soll im Juli 2020 ein Ehepaar umgebracht haben. Unter dem Vorwand, die Elektroleitungen überprüfen zu wollen, soll sich der ehemalige Soldat Zugang zu dem Haus verschafft haben. Nachdem der Hausbewohner Verdacht schöpfte, soll er ihn und dessen Frau mit Hammerschlägen getötet haben. Auch eine Nachbarin wurde schwer verletzt. Der Täter habe an Bargeld kommen wollen, um ein Auto anzahlen zu können. Die Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten für eine lebenslange Freiheitsstrafe plädiert. Die Verteidigung hatte Freispruch beantragt. (Az.: 45 KLs 9-20)

© dpa-infocom, dpa:210518-99-649130/2