TSV Havelse bestreitet Aufstiegsspiele zur 3. Liga

Berlin. Der TSV Havelse nimmt an den beiden Aufstiegsspielen zur 3. Fußball-Liga als Vertreter der Regionalliga Nord der Herren teil. Diese Entscheidung traf das Präsidium des Norddeutschen Fußball-Verbandes im Rahmen eines Umlaufverfahrens, wie der NFV am Dienstagabend mitteilte. Der NFV-Spielausschuss hatte zuvor bereits einstimmig beschlossen, dass ein Kandidat der Regionalliga für die Entscheidungsspiele um den Aufstieg gemeldet werden soll.

Der Kandidat wurde unter Heranziehung einer staffelinternen Quotienten-Regelung gefunden, wie es in der NFV-Mitteilung hieß. Da blieben am Ende aus der Süd-Staffel Havelse und aus der Nord-Staffel der FC Teutonia 05 Ottensen übrig. Das NFV-Präsidium entschied unter Einbeziehung der beteiligten Vereine letztlich zugunsten von Havelse. Auch die Vereine der Regionalliga hatten sich in einer schriftlichen Abfrage unabhängig davon mehrheitlich für Havelse ausgesprochen.

Die Spiele finden am 12. und 19. Juni 2021 statt. Havelse tritt zuerst auswärts an und spielt die zweite Partei im heimischen Wilhelm-Langrehr-Stadion. Der Gegner der Niedersachsen muss noch gefunden werden. Der Bayerische Fußball-Verband ermittelt in einer Playoff-Runde zwischen dem 18. Mai und 5. Juni einen Sieger aus den drei Kandidaten Viktoria Aschaffenburg, SpVgg Oberfranken Bayreuth und dem 1. FC Schweinfurt 05, der dann gegen den TSV Havelse antritt.

© dpa-infocom, dpa:210518-99-651272/2