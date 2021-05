Verdächtiges Paket: Bremer Rathaus vorübergehend evakuiert

Bremen. Ein verdächtiges Paket im Bremer Rathaus hat am Dienstag Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Das Rathaus musste kurzzeitig evakuiert werden. Der Inhalt war aber ungefährlich, wie eine Überprüfung durch Experten ergab. Auch im Briefkasten der FDP-Landesgeschäftsstelle sei am Dienstag ein verdächtiger Brief mit einer pulverartigen Substanz entdeckt worden, teilte die Polizei weiter mit. Es stellte sich aber auch in diesem Fall heraus, dass es sich beim Inhalt um eine nicht gefährliche Substanz handelte. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt.

