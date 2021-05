Messerstecher in Bremen vermutlich psychisch krank

Bremen. Ein Mann, der in Bremen auf der Straße eine Frau mit Messerstichen schwer verletzt hat, leidet nach ersten Erkenntnissen an einer psychischen Krankheit. Das teilte die Polizei in der Hansestadt am Dienstag mit. Der 24-Jährige habe sein Opfer am Vortag zufällig ausgewählt. Vor einer Parkgarage in der Innenstadt attackierte er die 46-Jährige. Wie die Polizei mitteilte, schritten Zeugen ein. Sie halfen den Mann zu ermitteln und festzunehmen. Er werde weiter psychologisch begutachtet und solle dann in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Die Ermittlungen der Mordkommission dauerten an.

