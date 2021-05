Aufatmen bei Hannover 96: Ducksch nicht schwerer verletzt

Hannovers Stürmer Marvin Ducksch hat sich am Sonntag beim 2:1-Sieg beim FC St. Pauli doch nicht schwerer am Sprunggelenk verletzt. Bei einer eingehenden Untersuchung am Montag sei keine "höhergradige Verletzung" festgestellt worden, teilte der Club mit. Selbst ein Einsatz des Angreifers im letzten Saisonspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Nürnberg am Sonntag ist nicht ausgeschlossen. Vorbei ist die Saison dagegen für Baris Basdas. Beim Verteidiger wurde eine Muskelverletzung am vorderen Oberschenkel diagnostiziert. Der 31-Jährige hat die Hotelquarantäne bereits verlassen.

