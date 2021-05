Lingen bekommt Konverterstation für Offshore-Strom

Lingen bekommt eine Konverterstation für Offshore-Strom aus der Nordsee. Wie die Stadt am Montag mitteilte, will der Dortmunder Netzbetreiber Amprion 350 Millionen Euro in der emsländischen Stadt investieren. Voraussichtlich 2025 solle mit dem Bau begonnen werden. Die Konverterstation soll Gleichstrom von den Windkraftanlagen in Wechselstrom umwandeln, damit es in das Stromnetz eingespeist werden kann. Künftig sollen dann 1,8 Gigawatt Windkraftstrom von Lingen aus ins Stromnetz fließen. Das Ende kommenden Jahres schließende Atomkraftwerk in Lingen liefert 1,4 Gigawatt. Die Konverterstation sei auch eine Voraussetzung für den Aufbau einer Elektrolyseanlage zur Herstellung von Wasserstoff, hieß es.

