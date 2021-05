Kriminalität Zwei Verletzte bei Auseinandersetzung in Bremer Parkhaus

Bremen. Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Bremer Parkhaus sind nach Polizeiangaben zwei Menschen verletzt worden. Der Tatort in der Innenstadt wurde am Montag weiträumig abgesperrt. Spuren wurden gesichert. Auf der Straße vor dem Gebäude gab es große Blutflecken. Angaben zu dem Geschehen machte die Polizei zunächst nicht. Die Ermittlungen liefen, sagte eine Sprecherin.

