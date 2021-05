HSV hat keine Chance mehr auf den Aufstieg: 2:3 in Osnabrück

Osnabrück. Der Hamburger SV hat seine Aufstiegschancen beim VfL Osnabrück verspielt und wird auch in der kommenden Saison zweitklassig bleiben. Die Mannschaft von Interimstrainer Horst Hrubesch unterlag den Niedersachsen am Sonntag in einem packenden Spiel mit 2:3 (1:1). Durch den Erfolg sammelten die Lila-Weißen ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf. Osnabrück verbesserte sich in der Tabelle vom vorletzten Rang auf den Relegationsplatz und hat den Klassenverbleib nun wieder selbst in der Hand.

Christian Santos in der 34. Minute, Maurice Multhaup (61.) und Marc Heider (84.) erzielten die Tore für die Gastgeber an der Bremer Brücke. Robin Meißner (37.) und Tim Leibold (82.) glichen zwischenzeitlich für den HSV aus.

Die Hamburger konnten gegen kämpferisch starke Osnabrücker insgesamt nicht überzeugen. Sie liegen vor dem 34. Spieltag auf Rang fünf und haben sechs Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang. Am kommenden Wochenende empfangen die Hamburger Eintracht Braunschweig. Der VfL ist bei Erzgebirge Aue zu Gast.

