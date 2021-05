Vater wechselt Windel: Straßenbahn rammt Autotür

Hannover. Unfall beim Windelwechsel: Ein Vater wollte in Hannover seiner Tochter auf dem Rücksitz eine neue Windel anlegen. Er hatte seinen Luxuswagen deshalb am Straßenrand gestoppt und die linke hintere Tür geöffnet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Kurz darauf näherte sich von hinten eine Stadtbahn. Trotz Vollbremsung rammte die Bahn am Freitag die Tür des Fahrzeugs. Der 44-Jährige, der zwischen Tür und Rücksitz stand, wurde bei der Kollision leicht verletzt. Das zwei Jahre alte Mädchen und die Fahrgäste der Stadtbahn blieben unverletzt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 9000 Euro.

