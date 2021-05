Gruppentherapie startet auf Rollator-Parcours

Senioren und Patienten üben im Kurort Bad Bevensen in der Lüneburger Heide auf einem neuen Outdoor-Parcours, um Stürze und Unfälle im Alltag zu vermeiden. Auf 300 Quadratmetern rollen sie über unterschiedliche Bordsteine und Bodenbeläge.

Bad Bevensen. Auf dem neuen Rollator-Parcours in Bad Bevensen startet Ende Mai die Gruppentherapie der benachbarten Dianaklinik. "Er wird aktuell für die Einzeltherapie genutzt. Viele Patienten gehen schon aus Neugier selbstständig rüber und berichten dann oder fragen gezielt in der Einzel-Physio nach", erzählt Mareike Hoffmann, leitende Physiotherapeutin der Klinik. Sie entwickelte den Outdoor-Kurs für Jedermann mit und ließ sich von dem bestehenden Parcours in Neumünster inspirieren. Ende März war die Anlage eingeweiht worden.

Auf dem unebenen Untergrund rollen Senioren und Patienten nach orthopädischen Operationen auf 300 Quadratmetern über acht verschiedene Bodenbeläge. Kies und Baumwurzeln sollen Reize setzen und bewusst bewältigt werden. Auf dem Übungsplatz gibt es eine Ampel, ein Gartentor und viele erhöhte Bordsteine. Trainiert wird für einen sturzfreien Alltag. Schnelligkeit ist zweitrangig, es geht darum, die verlorene Sicherheit zurückzubekommen. Unterschiedliche Pflasterungen, Gullideckel und Treppen können auch nach Operationen eine Herausforderung sein.

Die Gesamtkosten für den Parcours lagen nach Angaben der Gemeinde bei 79 000 Euro, wovon 40 000 von der Stadt und 37 000 aus Fördermitteln des Landes kamen. Die Grundidee für den Trainingsplatz stammte von Studenten der Leuphana-Universität aus Lüneburg. Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) hat 9700 Einwohner und ist besonders bei der älteren Generation wegen seines Gesundheitsangebots beliebt.

