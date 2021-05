Streit nach Lärm: Polizei nimmt mutmaßlichen Angreifer fest

Bad Essen. Nach einem lebensgefährlichen Messerangriff mit zwei Schwerverletzten in Bad Essen in Niedersachsen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der Mann sei von Kräften der Osnabrücker Polizei in Preußisch Oldendorf in Nordrhein-Westfalen ausfindig gemacht und festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige war mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht worden. Er soll am Freitagabend einen 34-Jährigen und eine 63-jährige Frau in einem Mehrfamilienhaus im Bad Essen mit Messerstichen schwer verletzt haben. Der Mann hatte sich zuvor bei einer 25 Jahre alten Mutter über Kinderlärm beschwert. Der Streit war dann eskaliert.

Bei den Verletzten handelt es sich um die Großmutter der 25-Jährigen sowie einen Nachbarn. Beide sind inzwischen außer Lebensgefahr.

