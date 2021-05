Fischtown Pinguins verlängern mit Routinier Mike Moore

Bremerhaven. Die Fischtown Pinguins können auch in der neuen Saison auf Routinier Mike Moore setzen. Der 36 Jahre alte Kanadier gab den Bremerhavenern seine Zusage für eine weitere Saison, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte. Moore geht damit bereits in seine sechste Spielzeit bei den Pinguins.

"Er ist genau der Typ Spieler, den wir in unseren Reihen benötigen. Mike spielt konsequent, mit einem guten Stellungsspiel und ist mit einer Menge Übersicht ausgestattet", sagte Trainer Thomas Popiesch.

© dpa-infocom, dpa:210514-99-600969/2