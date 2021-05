Wolfsburg-Coach Glasner gespannt auf Leipzig-Reaktion

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner ist gespannt auf die Reaktion von RB Leipzig nach dem verlorenen Pokalfinale am Donnerstag gegen Borussia Dortmund. Ob die Mannschaft von Coach Julian Nagelsmann nach der klaren 1:4-Niederlage am Sonntag (20.30 Uhr/Sky) gegen den VfL gefrustet oder wütend auflaufen wird, "ist die große Frage, die wir uns auch stellen", sagte der Österreicher am Freitag. "Man kann es drehen und wenden wie man möchte. Es kann in beide Richtungen ausfallen."

Für den Tabellendritten der Fußball-Bundesliga steht in Leipzig viel auf dem Spiel. Um sich sicher für die Champions League zu qualifizieren, benötigt der VfL noch vier Punkte aus den verbleibenden beiden Begegnungen am Sonntag und zum Saisonfinale gegen Mainz 05. Die Ausgangsposition sei "toll", sagte Glasner. "Es ist schön, dass wir es in der eigenen Hand haben."

Bis auf die Langzeitausfälle Renato Steffen und Bartosz Bialek steht dem 46-Jährigen der komplette Kader zur Verfügung. "Wir können mit breiter Brust nach Leipzig fahren", erklärte Glasner. "Wir haben ein sehr großes Ziel vor Augen."

Der Wolfsburger Trainer vermied am Freitag einmal mehr ein klares Bekenntnis zum VfL über den Sommer hinaus und wich bei jeder Frage über seine Zukunft aus. Zuletzt wurde Glasner mit Liga-Konkurrent Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. "Ich habe einen Vertrag bis 2022", sagte er. "Unser Fokus liegt auf dem Riesenziel, sich für die Champions League zu qualifizieren. Wir wollen nicht alle drei Tage etwas kommentieren."

