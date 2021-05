Ritterhude. Ein achtjähriges Mädchen hat sich beim Sturz mit dem Fahrrad in Ritterhude bei Bremen lebensgefährlich verletzt. Die Grundschülerin hatte keinen Fahrradhelm auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie geriet am frühen Donnerstagabend mit ihrem Rad auf einer abschüssigen Straße ins Schleudern und stürzte schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine weiteren Unfallbeteiligten. Das verletzte Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

