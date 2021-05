Erste Freibäder starten in die Saison

Hannover/Wolfsburg. Die Freibadsaison in Hannover hat zu Christi Himmelfahrt begonnen - bei zunächst eher durchwachsenem Wetter. Wegen der Corona-Lage gelten zudem noch Begrenzungen bei den Besucherzahlen und weitere besondere Vorsichtsmaßnahmen.

In Hannover öffneten am Donnerstag das Lister Bad und das Ricklinger Bad wieder den Außenbetrieb. Allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushaltes können Schwimmer eine 50-Meter-Bahn, ein halbes Nichtschwimmerbecken oder ein halbes Sprungbecken für eine Stunde "anmieten". Das gilt aber für nur jeweils vier der acht Bahnen in den 50-Meter-Becken - um so die Abstandsregeln einhalten zu können. Am Lister Bad hatten sich am Morgen bereits Schlangen gebildet. Es habe mehr Anfragen gegeben, als Gäste hereingelassen werden konnten.

"Es ist sicher noch nicht der gewohnte Sommer-Schwimmspaß mit allen Facetten", sagte Konstanze Beckedorf, Dezernentin für Sport und Kultur. "Aber wir verstehen dies als positives Signal und wollen mit Kreativität den Umständen trotzen." Die Umkleideräume und Duschen bleiben nach Angaben der Stadt geschlossen, nur die Toiletten sind geöffnet. Die Badegäste müssen sich am Schwimmbecken oder auf dem Gelände umziehen, bis dahin müssen sie auch Masken tragen.

Anmelden können sich die Badegäste telefonisch bis zu drei Tage vorher im jeweiligen Bad. Auch in Wolfsburg ist die Nachfrage nach reservierten Schwimmzeiten bereits hoch. Hier soll es an diesem Samstag (15. Mal) losgehen - dabei sind zum Beispiel das VW-Bad, das Freibad Fallersleben und das Hallenbad Sandkamp.

