28-Jähriger kommt mit Auto von Fahrbahn ab und stirbt

Maschen. Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Donnerstagmorgen zwischen Maschen und Meckelfeld (Landkreis Harburg) gegen zwei Bäume geprallt und gestorben. In einer Linkskurve kam das Auto aus zunächst ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Bäume und blieb schließlich auf dem Dach liegen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Ein Fremdverschulden wurde demnach ausgeschlossen, die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

© dpa-infocom, dpa:210513-99-581995/2