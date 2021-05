Unfälle Auto kracht gegen Baum: Zwei Verletzte bei Unfall in Bremen

Bremen. Zwei Männer sind in Bremen mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Ihr Wagen war aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagabend auf der Ludwig-Roselius-Allee von der Straße abgekommen, wie ein Sprecher des Lagezentrums Bremen sagte. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden im Auto eingeklemmt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

