15-Jähriger bedroht Mädchen mit Machete

Schortens. Ein 15-Jähriger hat auf einem Skaterplatz im Kreis Freisland drei Mädchen mit einer Machete bedroht. Die 14-Jährige und die zwei 13-Jährigen sprachen den Jugendlichen und seine Clique an, weil diese nach Angaben der Polizei vom Dienstag dort Betäubungsmittel konsumierten. Die Mädchen kamen am Dienstag in Schortens unverletzt davon und riefen die Polizei. Beamte stellten die beschriebenen Verdächtigen und beschlagnahmten eine Machete mit einer etwa 25 Zentimeter langen Klinge sowie eine kleinere Menge Betäubungsmittel. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Verdächtigen entlassen und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

